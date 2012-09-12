Україна має намір стати лідером з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря

Україна має намір у 2015 році стати лідером із видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря, збільшивши його до 3,2 млн. тонн умовного палива, з яких 3 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу, присвяченого збільшенню видобутку газу на шельфі Чорного і Азовського морів, повідомив в.о. голови правління Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Олег Гринь.

За даними компанії, в 2015 році країни, які ведуть видобуток нафти на шельфі Чорного моря, планують вийти на такі результати: Румунія - 2,5 млн. тонн умовного палива, Туреччина – 0,3 млн. тонн, Болгарія – 0,2 млн. тонн.

«Наша основна мета до 2015 року - наростити обсяги видобутку і довести їх до рівня 3 млрд кубометрів газу», - сказав О.Гринь. Він відзначив, що збільшення обсягів видобутку буде досягнуте, зокрема, в результаті використання самохідних плавучих бурових установок - «Петро Годованець», яка вже почала роботу на Одеському родовищі, і «Незалежність», яка почне працювати до кінця року на Одеському і Безіменному родовищах.

Також О.Гринь повідомив, що в планах «Чорноморнафтогазу» збільшення забезпечення Криму газом власного видобутку з 56% у 2012 році до 77% у 2013 році. З 2014 року потреба Криму в газі може бути забезпечена на 108%, і газ можна буде поставляти в південні регіони України, зокрема Херсон і Миколаїв.

За даними «Чорноморнафтогазу», в 2011-2012 роках інвестиції в розвиток газовидобування становитимуть 1,2 млрд доларів, тоді як за період 1992-2010 рр. їх обсяг становив 300 млн. доларів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ становлять: з природного газу – 58,56 млрд куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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