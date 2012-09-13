Нафта дорожчає напередодні оголошення рішення ФРС США

Світові ціни на нафту в четвер трохи зростають на очікуваннях того, що за підсумками засідання ФРС США оголосить про додаткові заходи підтримки національної економіки, зростання цін на сировину стримують дані по запасах сировини на складах США, повідомляють РІА «Новини».

Згідно з даними торгів, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 9.51 мск збільшилася на 0,04 долара, або на 0,04% - до 97,05 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,03 долара, або на 0,03%, досягнувши 115,99 долара за барель.

Напередодні Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 7 вересня, зросли на 2 мільйони барелів, або на 0,6%, - до 359,1 мільйона барелів. Загальні запаси бензину знизилися на 1,2 мільйони барелів, або на 0,6%, і склали 197,7 мільйона барелів. Аналітики очікували зменшення запасів нафти на 2,2 мільйона барелів, запасів пального - на 1,5 мільйона барелів.

"Ціна на нафту не може продовжити зростати на тлі слабких даних щодо запасів сировини. При цьому здешевлення нафти обмежується очікуваннями підсумків засідання ФРС, яке є великою подією для ринку", - сказав менеджер Newedge Group в Токіо Кен Хасегава (Ken Hasegawa) агентству Bloomberg.