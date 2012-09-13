«ЛУКОЙЛ-Україна» вкладе 100 млн доларів у розвиток компанії

Компанія «ЛУКОЙЛ-Україна» планує інвестувати протягом п'яти років близько 100 млн. доларів у модернізацію мережі АЗС, придбання нових станцій і реконструкцію нафтобаз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у четвер, 13 вересня, генеральний директор компанії «ЛУКОЙЛ-Україна» Андрій Гаврилець.

Він зазначив, що до кінця 2012 року планується реконструювати 28 автозаправних станцій, а у 2013 році – ще близько 40.

Також А.Гаврилець повідомив, що на 2013 рік заплановано будівництво не менше 5 нових АЗС, які відповідають найвищим вимогам сучасного ритейлу.

«На сьогодні компанія «ЛУКОЙЛ-Україна» входить у п'ятірку лідерів українського ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами за обсягом продажів, кількістю АЗС», - сказав А.Гаврилець.

Також він зазначив, що на сьогодні підприємство володіє 281 автозаправною станцією по всій території країни і 8 нафтобазами.

«На сьогодні ми вже почали модернізацію і оптимізацію мережі, впровадили автоматизовану систему контролю якості на всіх етапах, від нафтобази до бака клієнта. У 2012 році ми плануємо вкласти близько 16,5 млн. доларів у розвиток клієнтоорієнтованого бізнесу в Україні», - сказав А.Гаврилець.

Довідка УНІАН. Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) «ЛУКОЙЛ-Україна» утворене в листопаді 1999 року для створення роздрібної мережі реалізації нафтопродуктів в Україні і нині входить у п'ятірку лідерів паливного ринку за кількістю АЗС і обсягом роздрібної реалізації нафтопродуктів. Компанія здійснює оптовий і роздрібний збут нафтопродуктів: бензину, дизельного палива, мастила, газу, бітумів.

ВАТ «ЛУКОЙЛ» – одна з найбільших міжнародних вертикально інтегрованих нафтогазових компаній. Основними видами її діяльності є розвідка і розробка родовищ нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів, нафтохімічної продукції та електроенергії.

Компанія займає 2-ге місце серед приватних міжнародних нафтогазових компаній за обсягом доведених резервів і 6-те за обсягом видобутку вуглеводнів. Рівень забезпеченості запасами є високим в світі і становить близько 30 років. Географія діяльності «ЛУКОЙЛ» включає 60 регіонів Росії і більш як 43 зарубіжні країни. До структури компанії входять 9 нафтопереробних заводів: чотири у Росії, а також по одному в Україні, Болгарії, Румунії, Італії і Нідерландах. Нафтохімічний сектор «ЛУКОЙЛу» представлений трьома заводами, два з яких розташовані у Росії і один в Україні, а також нафтохімічним виробництвом на базі НПЗ у Болгарії.

Збутова мережа «ЛУКОЙЛ» перевищує 5,1 тис. АЗС і охоплює 46 регіонів Російської Федерації, 26 країн Європи, СНД і США.