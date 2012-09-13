«Нафтогаз» викупив у «ФІДОБАНКу» ОВДП на 415,55 млн. грн
15:25, 13 вересня 2012Енергетика
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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила закупівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «ФІДОБАНК» на суму 415,55 млн. грн.
Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.
ОВДП були реалізовані одним лотом, договір про купівлю облігацій було укладено 10 вересня п.р. У тендері взяв участь один учасник.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
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