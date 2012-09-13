Ціна російського газу для України в IV кварталі становитиме 432 дол.

Середньозважена ціна газу, який купується "Нафтогазом" за контактом з "Газпромом", у четвертому кварталі 2012 року становитиме 432 долари за тисячу кубометрів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інформацію міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка.

"На четвертий квартал - 432 долари ... Але ми будемо дуже сильно економити - у нас зараз практично не спалюється газ в електроенергію, і цю політику продовжимо далі", - сказав Ю.Бойко.

Джерело в уряді України повідомляло раніше, що середньозважена ціна газу, що купується "Нафтогазом" за контактом з "Газпромом", у четвертому кварталі 2012 року становитиме близько 430 доларів за тисячу кубометрів.

До цього голова "Нафтогазу" Євген Бакулін прогнозував, що середньозважена ціна газу в четвертому кварталі для України не перевищить 417 доларів за тисячу кубометрів. У першому кварталі ціна становила близько 416 доларів, у другому - 425 доларів, у третьому - 426 доларів.

Що стосується середньорічної ціни на 2013 рік, її розрахунки ще продовжуються, повідомив Бойко. "Поки що ми закінчуємо розрахунки... Я думаю, що до кінця вересня ми закінчимо", - зазначив міністр.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеної між "Нафтогазом України" і "Газпромом" 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів. У цілому, враховуючи останній платіж (за серпень), з початку року "Нафтогаз України" перерахував "Газпрому" 7,119 млрд доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим в РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна оплатити не менше 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Україна в січні-липні скоротила імпорт російського газу на 39% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 18,738 млрд кубометрів, причому ці дані включають обсяги, поставлені не тільки "Нафтогазу", а й хімічній групі Ostchem Holding.

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