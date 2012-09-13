Україна і Туреччина зацікавлені у розвитку відносин в енергетиці

Україна і Турецька Республіка зацікавлені у розвитку відносин в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні на засіданні українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня.

В.Янукович підкреслив, що Україна зацікавлена у спільній розвідці та розбудові родовищ, а також хотіла б приєднатися до проекту Трансанатолійського нафтопроводу.

У свою чергу, Р.Ердоган зауважив, що розуміє, наскільки важливою є тема енергетики для України. «Тому ми хочемо розвивати серйозні відносини в галузі енергетики», - сказав він.

За словами Р.Ердогана, Туреччина зацікавлена у проектах, пов’язаних із транспортуванням енергоносіїв, у тому числі електроенергії, будівництвом підземних газосховищ на території Туреччини, а також у спільному видобутку вуглеводів.

Як сказав Р.Ердоган, також Туреччина зацікавлена в інтеграції електромереж країн Чорноморського регіону для транспортування енергії з країни в країну.

Довідка УНІАН. Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме зі сходу на захід Туреччини до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". Ним планується транспортувати на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд кубометрів на рік.

Очікується, що Трансанатолійський газопровід буде введено в експлуатацію в 2017-2018 рр.

Україна розраховує на участь в азербайджансько-турецькому консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу. За словами посла України в Туреччині Сергія Корсунського, Україна розглядає цей проект як одне з альтернативних джерел постачання газу до України.