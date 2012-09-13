Українські спеціалісти ознайомляться у США з технологіями безпечного видобутку газу

Україна направить до США групу фахівців для ознайомлення з технологіями безпечного видобутку газу, які застосовує компанія Chevron на діючих родовищах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з представниками компанії.

«Ми хочемо відправити до США групу наших фахівців, які зможуть вивчити всі ризики на родовищах, які вже експлуатуються», - сказав М.Азаров і попросив керівництво компанії посприяти в цьому. В свою чергу генеральний менеджер Chevron Onshore Europe Дерек Магнесс пообіцяв допомогу з боку компанії в організації такого візиту й запевнив, що українським експертам буде надана вся необхідна інформація. «Компанія Chevron завжди проводить видобуток вуглеводнів так, щоб це було абсолютно безпечно, й використовує технології, які дозволяють працювати безаварійно й абсолютно безпечно для навколишнього середовища», – зазначив він. Д.Магнесс також запросив українських експертів бути присутніми при закладенні нової свердловини в жовтні на території Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ц.р. компанія Chevron була визнана переможцем тендеру на укладення угоди про розподіл продукції на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська області). Прогнозні ресурси площі оцінюються в 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн на етапі промислової розробки.

Очікується, що Сhevron почне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі в 2017 році.