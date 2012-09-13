«Енергоринок» вибрав «Ощадбанк» для залучення кредитної лінії на 500 млн. грн

18:19, 13 вересня 2012
Енергетика
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Державне підприємство «Енергоринок» вибрало «Ощадбанк» для залучення відновлюваної кредитної лінії на 500 млн. грн. Про це сказано у повідомленні, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту пропозиції «Ощадбанка» - 11 вересня. Ціна акцептованої пропозиції становить 94,5 млн. грн (з ПДВ). Кінцевий термін підписання договору — 11 жовтня.

Залучені кошти «Енергоринок» планує спрямувати на «здійснення розрахунків з енергогенерувальними компаніями для підтримання останніми 100-відсоткових розрахунків із вугільними підприємствами».

Нагадаємо, на початку серпня «Енергоринок» повідомив про залучення у державного «Ощадбанку» кредитів на 700 млн. грн. Зокрема, держпідприємство залучило дві відновлювані кредитні лінії з лімітами 400 млн. грн і 300 млн. грн. Вартість залучення коштів становитиме 61,5 млн. грн і 46 млн. грн для першої і другої кредитної лінії відповідно.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Енергоринок» виконує роль гуртового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.

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