Україна крім консорціуму з управління ГТС розглядає й інші шляхи

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна в питанні експлуатації своєї газотранспортної системи розглядає й інші шляхи, крім створення консорціуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі.

«Ми також розглядаємо й інші шляхи спільної з нашими партнерами експлуатації ГТС, враховуючи зростання потреб країн Європейського Союзу у природному газі», - сказав Президент.

Водночас В.Янукович наголосив, що для України залишається пріоритетом створення спільно з Росією та іншими партнерами консорціуму з експлуатації, модернізації та розвитку української газотранспортної системи.

Про консорціум він став говорити у контексті розвитку відносин України і Туреччини в енергетичній сфері.

Президент підкреслив, що в України і Туреччини є хороші перспективи співпраці у забезпеченні енергетичної безпеки в регіоні.

«Порядок денний з цього питання може бути дуже широким. По-перше, це об'єднання зусиль у проектах розвитку і модернізації систем транзиту енергоносіїв. Сьогодні це важливе питання не тільки для України і Туреччини, але й для всіх країн регіону», - наголосив В.Янукович.

Нагадаємо, 15 травня п.р. Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи. В ЄС заявляють, що вони відкриті для ідей тристроннього консорціуму щодо ГТС.

13 вересня в Києві відбулося Друге засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

В.Янукович і Р.Ердоган дали доручення міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь у будівництві LNG-терміналу (терміналу з прийому зрідженого газу) на території України й аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва LNG-терміналу на її території.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових обсягів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.