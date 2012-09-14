За тиждень бензин подорожчав у середньому на 8 коп.

З 10 по 14 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти виросли на 7-10 коп.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», на 14 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти виросли:

на бензин А-80 - до 10,42 грн з 10,33 грн за літр;

на бензин А-92 - до 10,75 грн з 10,66 грн за літр;

на бензин А-95 - до 11,05 грн з 10,95 грн за літр;

на дизельне паливо - до 9,77 грн з 9,69 за літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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