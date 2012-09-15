Білорусь розраховує у 2013 році імпортувати 23 млрд кубометрів природного газу

Мінськ. Білорусь розраховує в 2013 році імпортувати 23 мільярда кубометрів природного газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив у п'ятницю, 14 вересня, на прес-конференції прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович.

«Відповідно до домовленостей з російською стороною внутрішній ринок у нас повністю забезпечується безмитно нафтою, ми домовилися на 23 млрд куб. м газу», - відзначив М.Мясникович.

Він також сказав, що очікується збільшення транзиту через територію республіки.

«І ці страхи, що продали «Белтрансгаз», і завтра труба буде порожня - марні. Ми перекачуємо сьогодні газу більше, ніж це було у 2011 році або 2010 року. Таким чином, економіка достатньо ефективна, і хороші проекти попереду. Це вдалий приклад серйозної інтеграції. Це і до питання, що приватизовувати, а що ні. Головне, щоб були довірчі, партнерські відносини», - підкреслив М.Мясникович.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2011 року «Газпром» придбав 50% акцій «Белтрансгазу» за 2,5 млрд доларів, довівши свою частку у підприємстві до 100%. При цьому компанія «Белтрансгаз» була перейменована на «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь одержала знижку на газ у поточному році і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становить для Білорусі 165,6 дол. за тисячу кубометрів.