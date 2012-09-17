Партнери Національного проекту “LNG термінал” обговорили план дій на наступні місяці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, 15 вересня на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) відбулась перша координаційна зустріч партнерів Національного проекту «LNG термінал».

У зустрічі взяли участь керівники 7 провідних світових компаній, серед яких лідери ринку у сфері управління LNG терміналами, постачальники скрапленого природного газу, інвестиційні фонди та юридичні компанії (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Зустріч проводилась за участі міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка та голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

«Агентство, на сьогодні вирішило більшість технічних питань та питань, що знаходяться у компетенції уряду України для реалізації Національного проекту “LNG термінал”. Тепер ми зібрались, щоб перевести проект на практичну стадію його реалізації», – повідомив Ю.Бойко.

«Під час зустрічі обговорювались питання розподілу ролей між потенційними учасниками консорціуму та спільний план дій на наступні місяці. Завтра, 16 вересня, партнери та команда Національного проекту «LNG термінал» разом відвідають місце будівництва терміналу в районі морського порту «Южний» в Одеській області», – зазначив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.