На Запорізькій АЕС позапланово відключено четвертий енергоблок

На Запорізькій атомній електростанції 17 вересня було позапланово відключено від енергомережі четвертий блок для усунення несправностей.

Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок було відключено о 7 годині 38 хвилин, дією захисту від замикання на землю в ланцюгах генератора. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

Згідно з повідомленням, на даний момент у роботі перебувають 10 із 15 енергоблоків атомних електростанцій країни.

На першому блоці Запорізької АЕС – 73-я доба середнього планового ремонту, на другому блоці Запорізької АЕС – 21-а доба середнього планового ремонту, на другому блоці Рівненської АЕС – 12-а доба середнього планового ремонту.

Перший блок Рівненської АЕС 28 серпня виведено в резерв у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний і екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, знаходяться в межах норми, зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни