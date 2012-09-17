Еnagas має намір інвестувати у будівництво LNG-терміналу в Україні

Компанія Enagas (Іспанія), лідер європейського ринку з транспортування газу, має намір виступити одним з інвесторів будівництва терміналу з прийому і регазифікації зрідженого природного газу (LNG-терміналу) в Україні.

Про це повідомив УНІАН у неділю на прес-конференції, в ході відвідин майданчика поблизу порту "Південний" (під Одесою), на якій планується розмістити об'єкт, представник компанії в Україні Джорді Сарда Бонвехі.

Д.С. Бонвехі відзначив, що сьогодні компанія розглядає можливість розширення ринку за рахунок інших країн, зокрема, її цікавить новий ринок – Україна.

“Ми готові впроваджувати наш досвід в Україні. Сьогодні в Україні така ситуація, яка була в Іспанії 40 років тому, поки у нас не було жодного терміналу”, - сказав Д.С.Бонвехі.

У свою чергу компанія Excelerаte Energy (США) заявила про плани виступити партнером в українському проекті. Компанія готова надати в оренду плавучий LNG-термінал, який використовуватиметься на першому етапі проекту.

"Ми маємо у своєму розпорядженні необхідне обладнання – у нас є 8 суден-терміналів, одне судно добудовується. А ще 8 суден є у наших партнерів", - сказав старший віце-президент Excelerаte Energy (США) Едвард Скотт у неділю.

Глава Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів відзначив, що крім цих компаній є ще низка сторін, які вивчають питання участі у проекті.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 вересня, на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) відбулася перша координаційна зустріч партнерів Національного проекту «LNG-термінал».

У зустрічі взяли участь керівники 7 провідних світових компаній, серед яких лідери ринку у сфері управління LNG-терміналами, постачальники зрідженого природного газу, інвестиційні фонди і юридичні компанії (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створене ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

Enagas S.A. є найбільшим гравцем на газовому ринку Іспанії, компанія експлуатує мережу газопроводів, а також низку LNG-терміналів у цій країні.

Excelerаte Energy – одна з найбільших енергетичних компаній у США. Управляє 11 терміналами у всьому світі, ще 15 терміналів перебувають на різних етапах будівництва. Свій перший LNG-термінал компанія відкрила у 2005 році.