Експорт електроенергії за вісім місяців збільшився на 69,4%

Україна у січні-серпні 2012 року збільшила експорт електроенергії до 6,165 млрд кВт/год, що на 69,4% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, найбільша частина експорту припадає на Білорусь - 2,536 млрд кВт/год (41,1% від загального експорту), далі йдуть Угорщина - 2,226 млрд кВт/год (36,1% від загального експорту), Польща - 0,647 млрд кВт/год (10,5% від загального експорту) і Молдова - 0,558 млрд кВт/год (9,1% від загального експорту).

Міненерговугілля повідомляє, що у серпні 2012 року на експорт було передано 0,845 млрд кВт/год електроенергії, що на 49,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ДПЕК викупила 500 МВт перетину на Росію для експорту електроенергії у вересні.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, підпорядковане Міністерству енергетики і вугільної промисловості.