«Київенерго» зменшило борг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн

Компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 669,2 млн. грн — до 593 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія перерахувала ці кошти 14 вересня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною одержаної «Київенерго» компенсації різниці між діючими тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 14 вересня. КМДА у свою чергу одержала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах згідно з постановою Кабінету міністрів України №517 від 11.06.2012 р.», - сказано в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 1,629 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» за дорученням НАК «Нафтогаз України» 11 вересня о 13 годині 30 хвилин повністю обмежило подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго».

Станом на 1 вересня 2012 року борг «Київенерго» перед «Нафтогазом» за «тепловий» газ, використовуваний на потреби населення, становив 1,242 млрд грн, а заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» – 2,303 млрд грн.

Зокрема, компанія зазначала, що зможе погасити частину, що залишилася, боргу тільки після отримання з бюджету передбаченої компенсації.

У липні-серпні 2012 року «Київенерго» перерахувало «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, спожитий на виробництво теплової енергії для потреб населення. Ці кошти були одержані компанією як компенсація різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДПЕК.

ДПЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерування і продажу електроенергії.