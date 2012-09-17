«ДТЕК Дніпроенерго» планує залучити кредит на 51 млн гривень

Компанія «ДТЕК Дніпроенерго» (Запоріжжя) має намір залучити кредит на суму 51 млн грн, сказано в повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує отримання невідновлювальної кредитної лінії у гривні або в іноземній валюті.

Умови надання кредиту компанія не уточнює.

Як повідомляв УНІАН, крупна енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited чотири кредитні лінії на загальну суму, еквівалентну 2,493 млрд грн.

Зокрема, «ДТЕК Дніпроенерго» залучила непоновлювані кредитні лінії в гривні та іноземній валюті на суми, еквівалентні 513,150 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн і 515 млн грн. Ефективна процентна ставка по всіх кредитах становить 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).