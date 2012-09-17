ЄС не боїться перебоїв з поставками газу у зв'язку зі справою "Газпрому"
Москва. Євросоюзу не загрожує припинення поставок російського газу через антимонопольне розслідування стосовно діяльності "Газпрому" на території ЄС, вважає єврокомісар із енергетики Гюнтер Еттінгер.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Рейтер".
"Ми не бачимо якихось прямих ризиків безпеки поставок - ні для нафти, ні для вугілля, ні для газу. Я думаю, що всі сторони поважатимуть контрактні зобов'язання", - повідомив журналістам Г.Еттінгер, який перебував у Нікосії
"Ми провели інтенсивні двосторонні переговори. Декілька питань залишаються спірними. Але я сподіваюся на професіоналізм обох сторін настільки, що вважаю, відповіді на спірні питання можуть бути знайдені. Я вірю в можливість знайти компроміси", - сказав єврокомісар із енергетики.
Нагадаємо, Європейська Комісія 4 вересня ц.р. оголосила про початок антимонопольного розслідування стосовно ВАТ "Газпром" за трьома можливими випадкам порушення конкуренції на європейському внутрішньому ринку енергії. По-перше, "Газпром", імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні поставки до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. Нарешті, "Газпром" міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх із цінами на нафту, йшлося в повідомленні ЄК.
Наразі "Газпром" є вертикально-інтегрованою компанією, що займається і видобутком газу, і його транспортуванням, і реалізацією, включаючи роздріб. При цьому, приміром, у Євросоюзі влада вирішила розділити бізнес із видобутку й транспортування газу - відповідна вимога міститься в так званому третьому антимонопольному пакеті.
Зі свого боку "Газпром" раніше заявляв, що дотримується правил тих країн, із якими працює, й сподівається на об'єктивність антимонопольного розслідування Єврокомісії. При цьому газовий холдинг зазначив, що розраховує, що буде взято до уваги той факт, що ВАТ "Газпром", засноване за межами юрисдикції ЄС, є компанією, наділеною відповідно до російського законодавства публічно значущими функціями й статусом стратегічної організації, контрольованої державою.
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