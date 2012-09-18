Нафта у вівторок дорожчає після різкого падіння цін напередодні

Світові ціни на нафту ростуть у вівторок на корекції після різкого зниження більш ніж на 3% в понеділок, пов'язаного з появою на ринку чуток щодо "розпечатування" США своїх стратегічних запасів, повідомляє РІА "Новости".

Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 08.28 мск підвищилася на 0,43 доларів, або на 0,45%, - до 97,05 доларів за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,37 доларів, або на 0,33%, досягнувши 114,16 доларів за барель.

Зростання цін пов'язане також з побоюваннями щодо перебоїв поставок сировини через зростання напруженості на Близькому Сході і Північній Африці, пов'язаної зі скандальним фільмом "Невинність мусульман", що викликав масові протести в ряді країн регіону.