На Запорізькій АЕС пояснили причину аварійного відключення енергоблоку № 4

Фахівці Запорізької атомної станції встановили, що причиною аварійного відключення енергоблоку № 4 Запорізької АЕС, яке відбулося 17 вересня, стала несправність опорного ізолятора струмопроводу генератора.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, «причина спрацювання захисту - несправність опорного ізолятора струмопроводу генератора 24 кВ»

За даними інформцентру Запорізької атомної станції, на даний момент несправність ліквідована, на блоці йдуть пускові операції. Планований час включення в мережу - 16.00 18 вересня.

На станції також запевнили, що до зміни радіаційного фону, як на проммайданчику ЗАЕС, так і навколо атомної станції, позапланове відключення не призвело.

«Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», - повідомили в інформаційному центрі ЗАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в 07.38 на Запорізькій атомній станції (м. Енергодар Запорізької обл.) дією захисту був відключений від енергосистеми енергоблок № 4.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. ЗАЕС виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.