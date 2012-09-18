ВР ратифікувала угоду з ЄБРР про 200 млн євро кредиту для модернізації ГЕС

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» дане рішення проголосував 271 із 347 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угодою передбачено надання Україні кредиту в сумі 200 млн євро для модернізації гідромеханічного і електромеханічного обладнання до 39 гідроагрегатів гідроелектростанцій на дев'яти гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Довідка УНІАН. 22 червня 2011 Кабмін розпорядженням № 581-р схвалив залучення «Укргідроенерго» кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Крім того, на початку вересня 2012 року Україна і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) парафували кредитну угоду на 200 млн євро в рамках реалізації проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС) ПАТ «Укргідроенерго».

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного і електромеханічного устаткування "Укргідроенерго" ЄБРР і ЄІБ сумарно нададуть 400 млн євро.

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій «Укргідроенерго» встановлена ​​потужність її ГЕС і ГАЕС збільшиться на 10%. Крім максимального використання виробничих потужностей також буде підвищена надійність і ефективність роботи станцій, буде досягнуто більш високого рівня безпеки експлуатації гідротехнічних споруд і поліпшена екологічна ситуація в районі басейну Дніпра.

ПАТ «Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра і Дністра. Сумарна встановлена ​​електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК «Енергетична компанія України», якою володіє держава.