ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про кредит на повітряну лінію між ЗАЕС та Каховкою
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська»)» (№ 0271).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 267 із 347 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Угода була підписана 16 вересня 2011 року.
Угодою передбачено надання Україні кредиту в сумі 175 млн євро на реалізацію проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська", який складається з проектування, будівництва та експлуатації нової повітряної лінії 750 кВ протяжністю 190 км між Запорізькою АЕС та підстанцією "Каховка" на півдні України, а також декількох інших об'єктів з передачі електроенергії.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська в обсязі 175 млн. євро.
Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС - ПС «Каховська» є підвищення ефективності роботи Об'єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкненого» потенціалу Запорізької АЕС. Наразі Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему тільки 5300 МВт.
В рамках проекту, крім будівництва ЛЕП 750 кВ, передбачається також будівництво підстанції 750/330/220 кВ "Каховська", а також 2 заходів ЛЕП 330 кВ.
Крім того, передбачається реконструкція підстанції 330/220 кВ "Новокаховська" і обладнання протиаварійної автоматики та зв'язку.
Проект будівництва лінії електропередачі 750 кВ «Запорізька АЕС - підстанція (ПС) «Каховська» з ПС 750 кВ «Каховська», а також із заходами 330 кВ «ПС «Новокаховська» - ПС «Херсонська» і «ПС «Новокаховська» - ПС «Островська» оцінюється в 4 млрд 893,24 млн грн.