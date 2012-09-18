Виробництво електроенергії в Україні за 8 місяців зросло на 3,7%

Виробництво електроенергії в Україні в січні-серпні 2012 року зросло у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 3,7% - до 131,4 млрд кВт/год, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Атомні електростанції, частка яких в загальнонаціональному виробництві електроенергії знаходиться на рівні 45%, за 8 місяців 2012 року збільшити виробництво електроенергії на 1,64% - до 58,8 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 7%, до 59,5 млрд кВт/год, а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 9,4%, до 7,5 млрд кВт/год.

У серпні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні скоротився в порівнянні з попереднім місяцем на 2,6% - до 15,4 млрд кВт/год. У порівнянні з серпня 2011 року обсяг генерації минулого місяця зріс на 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.