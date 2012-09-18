Україна в серпні збільшила споживання вугілля до 6,175 млн тонн

Споживання вугілля в Україні в серпні 2012 року збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 2,2% - до 6,175 млн тонн, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, споживання вугілля в серпні 2012 року в порівнянні з попереднім місяцем скоротилося на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток вугілля в серпні зріс до 6,556 млн тонн з 6,524 млн тонн в серпні 2011 року.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України сподівається в 2013 році приступити до реалізації програми із заміщення використання природного газу вугіллям.

13 липня 2012 Міненерговугілля і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд дол.

31 липня Верховна Рада прийняла закон, яким надаються державні гарантії по цій кредитній лінії.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

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