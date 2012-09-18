Переробка сировини на українських НПЗ у серпні скоротилася на 55,8%

Переробка сировини на українських нафтопереробних заводах у серпні скоротилася в порівнянні з серпнем 2011 року на 55,8% - до 334 тис тонн, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, використання сирої нафти і газоконденсату вітчизняними підприємствами в серпні щодо минулого місяця поточного року скоротилося на 1%.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелінським ГПЗ в січні-липні 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 2,984 млн тонн, що на 44,6% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.

У липні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав у порівнянні з липнем 2011 року на 61,3% - до 316,9 тис тонн.

Постачання нафти на НПЗ країни за сім місяців поточного року зменшилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 41,2% - до 2,763 млн тонн. Зокрема, постачання імпортної нафти впало на 66,6% - до 1 164,4 тис тонн.

Виробництво бензину в країні у січні-липні 2012 року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 36,3% - до 1 091,4 тис. тонн, виробництво дизельного палива впало на 44,7% - до 880,3 тис тонн, а мазуту - на 57,7%, до 526,3 тис тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилося на 16,1% у порівнянні з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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