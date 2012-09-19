Нафта дорожчає на новинах від Центробанку Японії

Світові ціни на нафту зростають у середу на новинах про рішення Банку Японії вжити заходів економічного стимулювання шляхом збільшення програми викупу активів, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новости».

Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 09.18 мск підвищилася на 0,61 долара, або на 0,64%, - до 95,90 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,48 долара, або на 0,43%, досягнувши 112,51 долара за барель.

Японський регулятор спрямує на придбання держоблігацій на 10 трильйонів єн більше, ніж планувалося раніше, збільшивши таким чином загальний обсяг програми до 80 трильйонів єн, а терміни її реалізації продовжено до кінця 2013 року.

"Всі Центробанки пом'якшують монетарний курс. Це позитивно для економічного зростання, а значить, і для попиту на енергоресурси", - заявив стратег Societe Generale у Гонконзі Джеремі Фрізен (Jeremy Friesen), якого цитує агентство Bloomberg.

Стримують зростання вартості "чорного золота" дані від Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси сировини на гуртових складах США зросли за тиждень, що завершився 14 вересня, на 2,4 мільйона барелів, а запаси пального - на 135 тисяч барелів. Водночас запаси дистилятів скоротилися на 1,1 мільйона барелів.