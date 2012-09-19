Запорізька АЕС підключила четвертий енергоблок до енергомережі

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС підключено до енергосистеми України 18 вересня о 18 годині 57 хвилин після усунення несправності опорного ізолятора струмопроводу генератора 24 кВ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькій атомній електростанції 17 вересня о 7 годині 38 хвилин було позапланово відключено від енергомережі четвертий блок для усунення несправностей.

Фахівці Запорізької атомної станції встановили, що причиною аварійного відключення енергоблока №4 Запорізької АЕС стала несправність опорного ізолятора струмопроводу генератора 24 кВ.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт у Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен. Перший енергоблок ЗАЕС був введений в експлуатацію у 1984 р., шостий – у 1995 р.