Росія не зможе перенаправити значні об'єми газу на схід – експерт

Москва. Росія не зможе перенаправити значні об'єми газу на схід, Європа залишиться основним ринком.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло Крутихін.

«Європа поки що не може обійтися без російського газу, а деякі країни на 100% залежать від Росії, наприклад Фінляндія. З іншого боку, «Газпром» цілком і повністю зав'язаний на Європі. Інших ринків у нього немає», - сказав М.Крутихін.

Він наголосив, що американський ринок, на який так сподівалися у «Газпромі», закрився. Китайського ринку для російського газу не існує, а будувати на Далекому Сході нові потужності зі зрідженого газу – це надзвичайно дороге задоволення, і цей газ не буде конкурентоспроможним на ринку Тихоокеанського регіону через його дорожнечу, додав експерт.

За його словами, для того щоб вивести газ на узбережжя, потрібно побудувати трубопроводи або з Якутії від Чаяндинського газового родовища, або з Іркутської області із Ковикти.

«Якщо всі ці витрати підсумувати і подивитися, коли вони окупляться, то з'ясується, що вони не окупляться ніколи в цінах, які існують в Азії», - упевнений М.Крутихін.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції у Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити постачання газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.

«Враховуючи ризики поглиблення кризи в Європі, зростає наша активність на Сході», - сказав С.Купріянов. За його словами, такі плани «Газпрому» вже назвали «східним розворотом».

«Ми вже заявляли, що об'єм експорту газу на схід буде порівнянний, а може й перевищить об'єми експорту до Європи», - сказав С.Купріянов.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

Нагадаємо, поставки російського газу в країни Європи у 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).