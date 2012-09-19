В Україні скоротився видобуток нафти

Видобуток нафти в Україні в січні-серпні 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 4,8% – до 1,553 млн. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні в серпні цього року порівняно з минулим місяцем скоротився на 0,7% – до 0,194 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9%, до 2,424 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «доньки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.