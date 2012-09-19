Барель нафти ОПЕК 18 вересня подешевшав на 2,44%

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC, Reference Basket of crudes) у вівторок, 18 вересня, знизилася на 2,77 долара, або на 2,44%, - до 110,95 долара за барель із 113,72 долара за барель у попередній торговий день, сказано у повідомленні організації.

У січні 2012 року середня ціна "кошика" становила 111,76 долара за барель, у лютому - 117,48 долара, в березні - 122,93 долара, у квітні - 118,18 долара, в травні - 108,07 долара, в червні - 93,98 долара, у липні - 102,54 долара, в серпні - 109,52 долара.

У 2011 році середня ціна бареля нафти ОПЕК становила 107,46 долара, в 2010 році - 77,45 долара. Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувають країни картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Довідка УНІАН. Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На 13 країн, що входять до ОПЕК, припадає більш як третина нафти, що видобувається у всьому світі, тобто понад 32 млн. барелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна Пікенса, становить 87 млн. барелів на день.

До ОПЕК входять Алжир, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.