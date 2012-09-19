Російський експерт: «Газпром» викрили у порушенні антимонопольного законодавства ЄС

Москва. «Газпром» викрили в порушенні антимонопольного законодавства Європи при продажі газу в Болгарії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло Крутихін.

«Принцип дуже простій – монополія це погано, ринок повинен діяти в інтересах споживачів, і для цього важлива наявність конкуренції. «Газпром» не просто звинувачують, а вже викрили у відсутності такої конкуренції», - сказав М.Крутихін.

«Давайте пригадаємо: дві компанії, що були в списку обшуканих рік тому, – «Овергаз» і «Газпром Німеччина» – ці два посередники отримували від «Газпрому» газ за однією ціною, а потім удвічі дорожче реалізовували його на болгарському ринку. Ці компанії - дочірні підприємства «Газпрому». Існує, в даному випадку, монопольна змова й використання посередника в нечесних цілях», - заявив він.

За його словами, зараз питання лише в тому, яке покарання Єврокомісія придумає за подібні «фокуси».

«Ми бачили, що антимонопольне законодавство працювало у випадку з «Майкрософт» та іншими гігантами. Виникає питання, чому воно не повинне працювати стосовно Газпрому?», - заявив експерт.

Він зазначив, що європейці хочуть створити, в першу чергу, конкурентне становище, хоча це не означає, що ціни на газ у Європі значно знизяться.

«Якщо буде конкуренція, то у споживача буде можливість вибирати в кого купувати газ, а це приведе до формування більш менш розумної ціни», - сказав він.

На його думку, по справжньому справедлива ціна в Європі визначатиметься лише тоді, коли з'явиться ринок газу. Зараз реалізація газу через так звані хаби й регіональні біржі займає не більше 30% газової торгівлі в Європі. З розповсюдженням поставок скрапленого природного газу ця частка збільшуватиметься й постачальникам, на зразок «Газпрому», Норвегії та Алжиру, які поставляють газ за довгостроковими контрактами, доведеться частину цих контрактів переводити на ринкову основу.

При цьому М.Крутихін вважає, що довгострокові контракти залишаться, оскільки вони вигідні й споживачу, й постачальнику, але, швидше за все, суворі норми визначення ціни будуть переглянуті в бік пом'якшення.

«Контракти будуть гнучкішими, можливо, більше прив'язаними до спотових ринків», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2011 року за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній та Східній Європі, а також у офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.