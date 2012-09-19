Перевірка Єврокомісією угод щодо «Південного потоку» може поставити під удар цей проект
Москва. Перевірка Європейською Комісією угод щодо «Південного потоку» може поставити під удар цей проект.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло Крутихін.
«Проштовхуючи свій проект «Південний потік», російською стороною угоди підписувалися з окремими компаніями і на міждержавному рівні, але не в рамках Євросоюзу, незважаючи на те, що цей проект трансграничний», - сказав М.Крутихін.
Він наголосив, що ці угоди є об'єктами пильної уваги Єврокомісії, оскільки вони у ряді випадків порушують європейські правила і принцип лібералізації ринку.
«Болгарію вже не раз попереджали, що її міжурядова угода з «Газпромом» суперечить принципам Єврокомісії. Перевірка цих угод може поставити під удар проект «Південний потік» як мінімум», - сказав М.Крутихін.
Він повідомив, що ще два роки тому, коли було підписано першу угоду з «Південного потоку», Єврокомісія надіслала протест Софії з приводу того, що за умовами підписаної угоди болгарська ділянка газопроводу відводилася лише для російського газу, без допуску туди третіх сторін.
За його словами, тоді болгари приховали цей протест від громадськості, і лише через два роки з'ясувалося, що він існував.
«Тоді в Болгарії було підписано нові аналогічні угоди з російською стороною. Після цього протести стали голосними, і зараз Болгарія серйозно ризикує стати першою мішенню такого загальноєвропейського розслідування і виявлення того, що угода не відповідає європейським правилам», - сказав М.Крутихін.
За його словами, у такому разі «Газпром» і російське керівництво не зможуть дотримуватися принципу «розділяй і володарюй».
Як повідомляв УНІАН, з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект «Південний потік» в обхід території України. Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу становитиме 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» планується почати в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.
Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.
16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.
17 вересня газета "Коммерсант-Украина" повідомила, що Болгарія погрожує "Газпрому" відмовою від будівництва «Південного потоку». 14 вересня прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія може відмовитися від планів щодо будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія й далі наполягатиме на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за відмову будівництва атомної електростанції в цій країні.