ЄБРР виділить 48,8 млн. євро на другу чергу «Вітропарку Новоазовського»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про виділення кредиту ТОВ "Вітряний парк Новоазовський" у розмірі 48,8 млн. євро на будівництво другої черги вітроелектростанції в Донецькій області.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов.

На реалізацію проекту ЄБРР безпосередньо може виділити 33,3 млн. євро і 15,5 млн. євро через Фонд чистих технологій (Clean Technology Fund), керований банком.

Як повідомляв УНІАН, друга черга парку сумарною встановленою потужністю 32,5 МВт включатиме 13 установок Fuhrlander одиничною потужністю 2,5 МВт.

Станом на квітень 2012 року "Вітряний парк "Новоазовський" увів в експлуатацію 23 вітрогенератори, а потужність вітроелектростанції становить 57,5 МВт.

ТОВ "Вітряний парк "Новоазовський" реалізує проект будівництва вітряної електростанції загальною проектною потужністю 107,5 МВт.

Компанії "Вітряний парк "Новоазовський", "Вітряний парк "Очаковський" і "Вітряний парк Березанський" (дві останні - Миколаївська обл.) діють в рамках інвестиційного проекту "Вітряні парки України", розробленого однойменним ТОВ.