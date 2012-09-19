Росія має намір забрати у Болгарії ГЕС за відмову будувати АЕС "Белене"

Москва. Російська держкорпорація "Росатом" може забрати ГЕС і електромережі у Національної електричної компанії Болгарії (НЕК) як компенсацію за відмову болгарської сторони від будівництва АЕС "Белене".

Про це в номері від 19 вересня пише газета "Коммерсантъ" із посиланням на неназвані джерела.

«Джерело, знайоме з ходом переговорів, заявило, що в якості компенсації за відмову від будівництва АЕС "Белене" "Росатом" готовий розглянути активи НЕК, яка виступала замовником станції. На думку джерела, в разі позитивного рішення за позовом на 1 млрд євро, поданим "Атомбудекспортом" до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті у Парижі, НЕК може збанкрутувати. Джерело в "Росатомі" підтвердило, що можливість відмінити стягнення на активи НЕК розглядається, хоча поки вона "умоглядна". Розгляд позову в паризькому суді може зайняти не менше року», - повідомляє газета.

НЕК входить до складу Болгарського енергетичного холдингу, який об'єднує майже всі великі енергоактиви в Болгарії. НЕК володіє гідростанціями загальною потужністю 2,7 гігават, а також електромережами та енергозбутовими компаніями. У 2011 році виручка НЕК становила 3,1 мільярди болгарських левів (близько 1,6 млрд. євро), а прибуток - 68,6 мільйонів левів. Загальна вартість активів НЕК оцінюється в 6,3 млрд. левів.

Росія і Болгарія домовилися про будівництво АЕС "Белене" в 2006 році. Початок проекту не раз відкладався, а у березні 2012 року болгарська влада офіційно оголосила про відмову від проекту. При цьому ще в 2011 році "Атомбудекспорт" подав позов до НЕК, зажадавши відшкодувати російській стороні 58 млн. євро. Однак у вересні поточного року сума вимог до НЕК була збільшена до мільярда євро, оскільки, як пояснили в "Атомбудекспорті", НЕК продовжує відмовлятися від відшкодування витрат і збитків за проектом.

Незабаром після того, як стало відомо про збільшення суми позову до НЕК, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країна може посилити свою позицію щодо спільного з Росією проекту спорудження газопроводу "Південний потік".

Як повідомляв УНІАН, Болгарія минулого тижня заявила, що може відмовитися від планів з будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія буде і далі наполягати на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за відмову будівництва атомної електростанції в цій країні.