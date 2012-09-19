Український суд зобов'язав Кабмін виплатити Росії майже 390 млн дол. боргу ЄЕСУ

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України", і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Відповідне рішення суд оголосив сьогодні (суд задовольним позов майже в повному обсязі, постановивши стягнути лише на 126 тис. грн. менше, ніж вимагав позивач - УНІАН).

"Суд вирішив позов задовольнити частково. Позовна вимога Міноборони РФ до Кабінету Міністрів України, Держказначества України в частині стягнення 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. задовольнити. А в решті позовних вимог відмовити. Стягнути з держбюджету України шляхом безперечного списання державною казначейською службою України з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання рішення суду на користь Міноборони РФ заборгованість 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. А також судовий збір у сумі 61 тис. 862 грн 74 коп.", - зачитав рішення суддя Анатолій Івченко.

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

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Як повідомлялося, Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона зажадала залучити у ролі відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує в ролі третьої особи на стороні відповідача.

Захищає інтереси України в суді Міністерство юстиції. Мін'юст має намір доводити в суді, що надані Україною урядові гарантії не були оформлені належним чином, і можна говорити лише про задекларовану готовність Кабінету Міністрів України сприяти погашенню зазначеного боргу.

У процесі захисту інтересів держави Мін'юст буде також дотримуватися правової позиції, що борги суб'єктів підприємницької діяльності повинні погашатися самими суб'єктами, їхніми засновниками або керівниками, дії яких призвели до створення боргу.

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