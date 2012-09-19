ТНК-ВР перепризначила топ-менеджмент в Україні

Російсько-британська ТНК-ВР призначила керівників ключових напрямків в Україні, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на даний момент управлінська структура ТНК-ВР в Україні представлена ​​чотирма основними напрямками: Представницький офіс, Маркетинг, B2B, Переробка, - які виведені в безпосереднє підпорядкування головному офісу в Москві.

З початку вересня 2012 року основною юридичною особою Представницького офісу є Підприємство з іноземними інвестиціями «ТНК-Україна».

«Володимир Жмак, який раніше обіймав посаду Президента/Головного керуючого директора ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», продовжить очолювати Представницький офіс у ролі Президента ПІІ «ТНК-Україна», - сказано в повідомленні.

Як зазначає прес-служба компанії, серед основних завдань Представництва - надання допомоги всім існуючим напрямам і розвиток нових напрямків бізнесу, а також управління репутацією ТНК-ВР в Україні.

Напрямок Маркетингу, що включає в себе функції управління брендами, маркетингом, роздрібною мережею, продажами паливних карток, управління нафтобазами і логістикою, найближчим часом буде здійснюватися товариством з обмеженою відповідальністю «Восток».

«Олександр Куркін, який обіймав посаду Віце-президента з маркетингу ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», продовжить очолювати напрямок Маркетингу в Україні на посаді Головного керуючого директора ТОВ «Восток», - йдеться в повідомленні.

Геннадій Ладиженський очолив напрямок В2В і керує даним напрямком на посаді Генерального директора ТОВ «ТНК-Індастріз Україна». Г. Ладиженський відповідає за розвиток продажів авіапалива, крупно- і дрібнооптові продажі, реалізацію нішевих та світлих нафтопродуктів, продажу індустріальним клієнтам.

Виконувати обов'язки Генерального директора Лисичанського НПЗ продовжує Олександр Яковлєв, який раніше обіймав посаду Директора з виробництва/Головного інженера заводу.

Як повідомляв УНІАН, компанія ТНК-ВР в 2013 році має намір подвоїти продажі скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) в Україні.

У жовтні 2012 року ТНК-ВР планує ввести в експлуатацію першу власну газонакопичувальними станцію (ГНС) з метою розвитку продажів і контролю якості палива для корпоративних клієнтів.

ТНК-BP також планує орендувати газонаповнювальні станції, які забезпечать компанії якісний комплекс послуг з перевалки СВГ. Здійснювати постачання СВГ планується з нафтопереробних заводів в Оренбурзі, Рязані, з "Ярославнафтооргсинтезу", а також Мозирського НПЗ у Білорусі.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів британської компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

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