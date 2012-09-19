Хорошковський натякає, що Кабмін може оскаржити рішення суду по боргах ЄЕСУ

Перший віце-прем'єр міністр України Валерій Хорошковський відмовився коментувати сьогоднішнє рішення Господарського суду Києва, який частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси він зауважив, що був на засіданні Ради регіонів і тому не знайомий з цим рішенням, що не дозволяє робити йому коментарі з цього приводу.

Водночас на запитання, чи є в країні кошти на забезпечення подібних позовів, В.Хорошковський зауважив, що це лише рішення першої інстанції, "ми будемо з ним працювати".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" та зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набуває чинності у разі, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі ж розгляду такої скарги та підтвердження даного рішення суду, воно набуває чинності після рішення апеляційної інстанції.