ДТЕК вкладе 23,3 млрд грн в модернізацію теплових електростанцій

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн в модернізацію теплових електростанцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

«Реконструкція передбачає практично повну заміну устаткування, тобто будівництво нових енергоблоків замість старих», - сказано в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні прес-служби компанії, при технічному переобладнанні використовуються новітні технології, що відповідають вимогам Директив Енергоспільноти, в тому числі, щодо зниження викидів (діоксиди сірки та азоту, пил).

«Зокрема, починаючи з 2012 року, всі енергоблоки проходять заміну електрофільтрів, що дає змогу знизити викиди пилу до європейських стандартів - менше 0,05 г/нм куб.», - Йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегмента ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.