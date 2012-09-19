«Укренерго» розпочала будувати лінії 750 кВ «Рівненська АЕС - ПС Київська»

Держкомпанія «Укренерго» 19 вересня приступила до будівництва ліній електропередач 750 кВ за напрямом «Рівненська АЕС – підстанція Київська».

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий старт будівництву дав Президент України Віктор Янукович у центральній диспетчерській «Укренерго».

Загальна вартість проекту оцінюється в 415 млн. євро, з яких 300 млн. євро було залучено «Укренерго» у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Загальна протяжність ліній становитиме 353 км. Її будівництво планується завершити до кінця 2014 року.

На урочистому запуску будівництва глава держави відзначив, що це будівництво дасть поштовх розвитку таких великих міст, як Одеса і Київ.

«Створення проекту будівництва ліній електропередач, що забезпечують перетікання електроенергії з атомних електростанцій Хмельницької та Рівненської, - це завдання, виконання якого ми повинні завершити вже в 2014 році», - підкреслив В. Янукович.

«Ми добре розуміємо, що без вирішення цього завдання ми фактично залишаємо заблокованими два енергоблоки», - сказав Президент.

Також він відзначив, що будівництво цих ліній електропередач вирішує цю проблему в повному обсягу на заході України і частково покращує ситуацію на сході – в Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року НЕК «Укренерго» і компанія Kalpataru (Індія) підписали контракт «Будівництво ЛЕП 750 кВ Рівненська АЕС – «ПС Київська» вартістю 129,6 млн. євро.

Контракт реалізовуватиметься в рамках спільного проекту ЄБРР і ЄІБ «Будівництво повітряної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – ПС Київська».

Довідка УНІАН. У 2004 році в Україні було введено в експлуатацію два енергоблоки потужністю по 1000 МВт на Рівненській та Хмельницькій АЕС - це призвело до концентрації в західному регіоні понад 5000 МВт генеруючих потужностей. Наявні лінії електропередач мають обмежену пропускну здатність, що призводить до «запирання» потужності АЕС західного регіону.

Проект будівництва «Лінія електропередачі 750 кВ Рівненська АЕС - підстанція «Київська» здійснюється з метою максимального використання встановленої потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, підвищення стабільності електропостачання споживачів центральної частини об'єднаної енергосистеми України (в тому числі Київського енергетичного вузла), винесення мережі 750 кВ із забрудненої зони ЧАЕС.

Замовник проекту - державне підприємство НЕК «Укренерго», його загальна вартість - 400 млн євро (300 млн - кредити ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, 100 млн - власні кошти НЕК «Укренерго»).

Загальна протяжність лінії «Рівненська АЕС - ПС «Київська» становитиме 353 кілометри. Лінії електропередач пройдуть по території Рівненської, Житомирської та Київської областей.

Введення її в експлуатацію заплановано на 2014 рік.

Очікується, що щорічний економічний ефект від поліпшення передачі електроенергії із західних областей у центральний регіон завдяки реалізації проекту будівництва повітряної лінії 750 кВ «РАЕС - «Київська» становитиме близько 900 млн гривень.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.