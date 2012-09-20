Нафта продовжує дешевшати на даних щодо запасів сировини в США

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на даних щодо комерційних запасів сировини на гуртових складах США і статистикою по індексу ділової активності в промсекторі Китаю, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 08.52 мск скоротилася на 0,9 долара, або на 0,98% - до 91,08 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,24 долара, або на 0,22%, досягнувши 107,95 долара за барель.

Комерційні запаси "чорного золота" в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 14 вересня, зросли на 8,5 мільйона барелів, або на 2,4% - до 367,6 мільйона барелів. При цьому аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зростання показника всього на 1 мільйон барелів.

"Зростання запасів виявився істотним, можливо, причиною тому стало поступове відновлення роботи підприємств в Мексиканській затоці після урагану "Ісак", - говорить аналітик Fat Prophets в Сіднеї Девід Леннокс (David Lennox), чий коментар наводить агентство Bloomberg.

Банк HSBC опублікував раніше попередню оцінку індексу ділової активності у виробничому секторі Китаю, згідно з якою, показник трохи підвищився до 47,8 пункту з 47,6 пункту місяцем раніше. Таким чином, ділова активність зменшується в секторі 11 місяць підряд.