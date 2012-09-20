ДТЕК завершив реконструкцію енергоблоку Луганської ТЕС за 440 млн грн

Найбільший приватний український енергохолдинг ДТЕК завершив реконструкцію енергоблоку №10 Луганської ТЕС, направивши на ці цілі 440 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Згідно з повідомленням, така модернізація дозволила збільшити потужність енергоблоку на 35 МВт, підвищити ефективність спалювання палива до 15%, знизити викиди пилу від енергоблоку в 3 рази і на 60% зменшити викиди оксидів сірки та не менш ніж на 15 років продовжила термін надійної та ефективної експлуатації обладнання.

«Енергоблок №10 - перший за рахунком на Луганській ТЕС, що пройшов реконструкцію», - цитує прес-реліз директора «ДТЕК Луганська ТЕС» Олександр Бобрик.

Як раніше повідомляв УНІАН, приватний український енергетичний холдинг ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн в модернізацію теплових електростанцій.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.