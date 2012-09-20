Країни СНД уже розглядають проект угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом

Москва. Проект угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом у рамках СНД вже розглядається країнами-членами Співдружності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Виконавчого комітету СНД з посиланням на голову виконавчого комітету - Виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва.

«Вже на перших етапах реалізації Договору про зону вільної торгівлі Співдружності передбачено підписання ряду міжнародних документів, які виведуть торгово-економічні відносини країн Співдружності на вищий рівень взаємодії», - сказав С.Лебедєв.

За його словами, це насамперед угода про вільну торгівлю послугами, угода щодо транзиту трубопровідним транспортом, протокол, який визначає зобов'язання сторін щодо правил і процедур врегулювання державних закупівель.

«Проекти цих документів вже розроблені і розглядаються в державах», - наголосив він.

При цьому він зазначив, що виконавчий комітет СНД координує роботу з підготовки зазначених документів і готовий всіляко сприяти реалізації положень Договору про зону вільної торгівлі.

С.Лебедєв додав, що сьогодні, 20 вересня, закінчився тридцятиденний термін після отримання Виконкомом СНД від України (третьої держави, яка ратифікувала Договір) повідомлення про виконання необхідних внутрідержавних процедур. Раніше такі повідомлення були одержані від Республіки Білорусь і Російської Федерації. Таким чином, для трьох держав договір з цієї дати набув чинності. Також днями одержано повідомлення про ратифікацію договору Республікою Вірменія. Для цієї держави договір набере чинності 17 жовтня 2012 року, додав він.

С.Лебедєв зазначив, що решта держав, які підписали договір, завершують внутрідержавні процедури, необхідні для набрання ним чинності. Очікується, що найближчим часом договір ратифікують Республіка Казахстан і Республіка Молдова.

С.Лебедєв переконаний, що набуття чинності договором сприятиме вільному руху товарів без вилучень і обмежень з урахуванням загальноприйнятих норм міжнародного права і правил СОТ, зростанню національних економік і потенціалу СНД в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна після набуття чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД порушить питання про можливість використання транзитних газових потужностей Росії.