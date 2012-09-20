Потужність об'єктів теплогенерации на альтернативному паливі в Україні збільшилася на 43%

За 8 місяців 2012 року загальні потужності об'єктів теплогенерації на альтернативних видах палива зросли в Україні на 40 МВт – до 132 МВт.

Такі дані представив аналітичний центр Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) у звіті, присвяченому українським проектам енергоефективності у промисловій та комунальній сфері.

Зокрема, відзначають аналітики, замість природного газу, що використовувався раніше, основними видами палива для виробництва тепла вказаними котельнями є деревна тріска, лушпиння соняшнику, а також паливні гранули з деревних відходів. Ці проекти були реалізовані головним чином приватними інвесторами для забезпечення тепловою енергією власних підприємств, а також споживачів у житлово-комунальній сфері. Загалом реконструкція котелень під використання біопалива дозволила їм скоротити споживання газу за опалювальний період на 63 млн. кубометрів загальною вартістю більш як 283 млн. грн, собівартість теплової енергії зменшилася в середньому з 750-850 грн/Гкал-година до 350-400 грн/Гкал-година.

Водночас, мовиться у звіті, ресурсний потенціал України дозволяє сьогодні замістити відновлюваними видами палива більш як 6 млрд кубометрів газу. Зокрема, щорічний потенціал аграрних відходів (солома зернових) становить близько 10 млн. т, відходів переробки сільгосппродукції (лушпиння соняшнику) – 1,1 млн. т, деревних відходів – 1,8 млн. т. Заміщення природного газу альтернативними видами палива дозволить українським комунальним і промисловим підприємствам заощадити на закупівлях енергоносіїв більш ніж 20 млрд грн на рік, діставши можливість забезпечити не тільки стабільність тарифів, але й їх зменшення на 10-15%. Щорічно комунальні підприємства одержують із держбюджету понад 25 млрд грн дотації для компенсації різниці між собівартістю теплової енергії і тарифами.

За підрахунками аналітиків, для реалізації вказаних проектів енергоефективності будуть потрібні інвестиції на рівні 27 млрд грн. Тобто кошти, що виділяються з держбюджету як дотації, можуть бути повернуті за менш ніж 2 роки, забезпечивши у подальшому на вказану суму прибуткову частину.

“Єдиним способом зменшити в Україні собівартість виробництва теплової енергії є заміщення дорогого газу альтернативними видами палива. Ці ресурси сьогодні фактично лежать під ногами. Рецепт оздоровлення економіки і підвищення доходів держбюджету більш ніж на 20 млрд грн на рік дуже простий – зменшити собівартість виробництва теплової енергії і перестати дотувати ринок природного газу. Тоді практично відпаде необхідність випрошувати гроші у МВФ”, - відзначає президент АПЕУ Віталій Давій.

На думку голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича, важливою складовою розвитку в Україні проектів у сфері енергоефективності є активне інформування українських підприємств про вигоди реалізації подібних проектів. “Наявність інвестицій – безумовно, важливий чинник для галузі. Але гроші шукають гідні проекти, і для їх появи необхідно створити відповідні умови. Ми зможемо говорити про повноцінний ринок лише тоді, коли необхідність раціонального використання енергоресурсів буде масовою. Це завдання №1”, - наголосив М.Пашкевич.

Довідка. Реалізація інфраструктурних проектів у сфері енергоефективності для комунальних і промислових підприємств є однією з головних тем 4-го Міжнародного форуму з відновлюваної енергетики та енергоефективності REF-2012 Kyiv, який відбудеться у Києві 16-17 жовтня.

Топ-менеджери і власники найбільших компаній-гравців ринку, ключові міжнародні експерти, представники державних відомств представлять на форумі найкращі реалізовані проекти, а також обговорять перспективи розвитку ринку в контексті початку опалювального сезону в Україні і очікуваного подорожчання традиційних енергоресурсів.