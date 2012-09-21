«Укртрансгаз» планує залучити кредит на 330 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір залучити кредит на суму 330 млн. грн, сказано у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує отримати відновлювану кредитну лінію в гривні.

Кінцевий термін подання пропозицій — 22 жовтня 2012 року.

Термін користування кредитними ресурсами — 12 місяців.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна за 8 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 34% - до 21,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом із транзиту і зберігання природного газу у підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.