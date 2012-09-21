Бензин продовжує дорожчати – експерт
В Україні зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів продовжується, незважаючи на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка про те, що ціни підвищуватися не будуть, зроблену ним перед засіданням Кабінету міністрів минулого тижня.
Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «А-95» (м. Київ).
Згідно з повідомленням, в середньому по Україні за тиждень ціни на бензин зросли на 5 коп.
Станом на 21 вересня в Україні сформувалися такі ціни на пальне:
А-76/80 – 10,43 грн за літр; А-92 – 10,76 грн за літр; А-95 – 11,06 грн за літр; ДП – 9,83 грн за літр.
Як повідомляв УНІАН, в середу, 12 вересня, Ю.Бойко заявив, що ціна на бензин в Україні повинна залишатися на нинішньому рівні.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, на якому рівні має бути ціна на бензин в Україні, міністр сказав, що на сьогоднішньому рівні і підвищуватися не буде.
Зокрема, за словами міністра, середня ціна на бензин А-95 становить 10,86 грн, а на дизельне пальне – 9,80 грн.