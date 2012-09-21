НКРЕ з жовтня підвищила тариф «Укренерго» на 1,4%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 жовтня підвищила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 1,4% – до 2,493 коп. за 1 кВт/год.

Рішення про перегляд тарифу з 1 жовтня 2012 року регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 20 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі комісії сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ з 1 березня 2012 року знизила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 6,2% – до 2,356 коп. за 1 кВт/год.

У грудні 2011 року НКРЕ встановила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 2012 рік на рівні 2,512 коп. за 1 кВт/год.

Знижуючи тариф компанії, разом із зниженням тарифів для НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укренерго», НКРЕ виконує відповідне доручення уряду про утримання річної інфляції в рамках прогнозних показників, закладених до держбюджету. Передбачається, що зниження цих тарифів нівелює тиск на оптову ринкову ціну електроенергії з боку очікуваного підвищення цін на енергетичне вугілля для теплової генерації, передбаченого вже затвердженим балансом витрати палива ГК ТЕС.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.