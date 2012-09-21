Хорошковський вважає, що бензин в Україні дорожчати не буде

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський вважає, що ціна на бензин в Україні, як і у світі в цілому, підвищуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Краматорську (Донецька обл.).

В.Хорошковський відзначив, що «ціни на нафту і бензин не залежать на сьогодні від України, це абсолютно ринкова категорія». Але при цьому він підкреслив: «Якщо ви звернули увагу, вони (ціни на нафту і бензин – УНІАН) мають певну тенденцію до зниження. Стан економіки Європи, США і Китаю не дозволяють говорити про бурхливе зростання».

На думку віце-прем'єр-міністра України, «швидше за все, ціни на нафту різко не коливатимуться».

«Я вважаю, що ціна на бензин буде на такому ж рівні, а може навіть небагато понижена», - зазначив В.Хорошковський.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів триває, незважаючи на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка про те, що ціни підвищуватися не будуть, зроблену ним перед засіданням Кабінету Міністрів минулого тижня.

В середньому по Україні за поточний тиждень ціни на бензин підвищилися на 5 коп.

Станом на 21 вересня, в Україні сформувалися такі ціни на паливо:

А-76/80 - 10,43 грн за літр; А-92 - 10,76 грн за літр; А-95 - 11,06 грн за літр; ДП - 9,83 грн за літр.

Нагадаємо, 12 вересня Ю.Бойко заявив, що ціна на бензин в Україні має залишатися на нинішньому рівні.

Відповідаючи на уточнююче запитання, на якому рівні має бути ціна на бензин в Україні, міністр сказав, що на сьогоднішньому рівні і підвищуватися не буде. Зокрема, за словами міністра, середня ціна на бензин А-95 становить 10,86 грн, а на дизельне паливо - 9,80 грн.

Раніше, експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на другу декаду вересня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне паливо.

Верхня межа цінового коридору на ДП зросла на 17 коп. - до 10,35 грн за літр; на А-95 - 21 коп., до 11,41 грн за літр; А-76/80 - 20 коп., до 10,37 грн за літр; А-92 - 20 коп., до 10,88 грн за літр.