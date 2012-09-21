В Україні презентовано нове виробництво з виготовлення вітроенергетичних установок

Сьогодні, 21 вересня, в м. Краматорськ Донецької області презентовано нове, єдине в Україні виробництво з виготовлення вітроенергетичних установок (ВЕУ) мультимегаваттного класу, передає кореспондент УНІАН.

Це виробництво розгорнено на підприємстві «Фурлендер Віндтехнолоджі», на його презентації був присутній перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Як зазначалося в ході презентації, в ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» вкладено 120 млн грн приватних інвестицій, при цьому понад 550 млн грн додаткових інвестицій було направлено в суміжні виробничі підприємства.

І вже сьогодні перша вітроустановка, виготовлена в Україні, буде відправлена до вітропарку «Керченський» (Крим).

В.Хорошковський відзначив велике значення сьогоднішньої події для розвитку економіки України.

«Для України це важлива подія. Це машинобудівне виробництво важливе, тому що залучає дуже багато суміжних виробництв і відкриває, безумовно, нові робочі місця», - сказав перший віце-прем'єр.

За його словами, «це дуже важливий тренд, якому слідують усі країни, оскільки це відновлювана електроенергетика».

В.Хорошковський зазначив, що нове виробництво стимулюватиме розвиток машинобудівної галузі в Україні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» - сучасне високотехнологічне підприємство, виробничий цех складання ВЕУ потужністю до 100 вітрогенераторів на рік займає майже 5 тис. кв. метрів. На підприємстві відкрито 150 робочих місць.