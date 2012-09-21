ЄІБ надасть Україні 200 млн євро кредиту на модернізацію ГЕС

Брюссель. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть 200 млн євро на модернізацію електрогенеруючих потужностей українських гідроелектростанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну угоду було підписано сьогодні, 21 вересня, міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком і представником ЄІБ Хайнцем Олберсом.

Гроші ЄІБ будуть направлені на модернізацію 22 звичайних і гідроакумулюючих генераторів на шести гідроелектростанціях на Дніпрі.

Проект передбачає, що після його завершення буде подовжено термін дії існуючих генераторів, а загальна здатність проводити електроенергію буде збільшена на 10%.

Проект фінансуватиметься Європейським інвестиційним банком спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Таким чином, з урахуванням нинішнього кредиту, загальна сума кредитів, наданих ЄІБ Україні, сягне 1,3 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Україна і Європейський інвестиційний банк парафували кредитну угоду на 200 млн євро в рамках реалізації проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС) ПАТ «Укргідроенерго».

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту ЄІБ на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії (розпорядження уряду № 519-р від 25 липня 2012 р.).

Кабмін доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань з обслуговування і погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

22 червня 2011 року Кабмін розпорядженням № 581-р схвалив залучення «Укргідроенерго» кредиту ЄБРР на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного і електромеханічного устаткування «Укргідроенерго» ЄБРР і ЄІБ сумарно нададуть 400 млн євро.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра і Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК «Енергетична компанія України», якою володіє держава.