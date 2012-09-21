Еттінгер та Бойко в Брюсселі обговорили питання підвищення безпеки АЕС

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер та міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили питання підвищення безпеки атомних електростанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам комісар ЄС після зустрічі з українським міністром.

«Ми обговорювали питання безпеки на АЕС», - сказав комісар.

Він нагадав, що зараз в країнах членах ЄС, а також в низці інших країн, в тому числі в Україні, проводяться так звані стрес-тести на атомних електростанціях. За словами комісара, результати тестів будуть відомі в жовтні цього року. Після чого визначатимуться необхідні кроки для посилення безпеки окремих АЕС.

Нагадаємо, після аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії в березні 2011 року Європейський Союз ініціював проведення додаткової перевірки безпеки атомних станцій на території Європи. Ініціатива стосувалася спочатку країн ЄС, потім до неї приєдналися Україна і Швейцарія.

У 2011 році НАЕК «Енергоатом» провів цільову переоцінку безпеки щодо зовнішніх екстремальних природних впливів, яка в подальшому була верифікована в ході партнерської місії експертів європейських атомних регуляторів на Україну.

Довідка УНІАН. Україна експлуатує 15 атомних енергоблоків сумарною встановленою потужністю 13,88 ГВт. У 2011 році АЕС України збільшили вироблення електроенергії на 1,2% в порівнянні з 2010 роком - до 90,25 млрд кВт/год.